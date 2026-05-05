Firari FETÖ hükümlüsü banyodaki gizli bölmede yakalandı

KİLİS'te FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan firari, evin banyosundaki gizli bölmede yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY siyahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan firarinin kentte olduğunu öğrendi. Adresi tespit edilen firari hükümlü için operasyon düzenlendi. Evde arama yapan ekipler, 2016 yılından bu yana arama kaydı bulunan hükümlüyü evinin banyosunda bulunan gizli bölmede yakaladı.

İsmi açıklanmayan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı