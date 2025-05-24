Firari Diyetisyen Betül Uysal Gözaltına Alındı

Firari Diyetisyen Betül Uysal Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmaktan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan diyetisyen Betül Uysal, evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü diyetisyen Betül Uysal (30) evinde gözaltına alınıp, cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Betül Uysal'ın, Ula ilçesinde diyetisyen olarak çalıştığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uysal'ı kaldığı evde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uysal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray Süper Lig tarihinde gerçekleşmesi zor bir ilki başardı

Galatasaray Süper Lig tarihinde gerçekleşmesi zor bir ilki başardı
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, Balıkesirspor'u devirerek 31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıllık hasret sona erdi! TFF 2. Lig'e yükseldiler
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Eski başkan topa tuttu: Üsküdar Belediyesi tarihinde bir ilki yaşadı
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Daha maç başlamadan olay! Vanspor'a konaklayacak otel verilmedi

Daha maç başlamadan olay! 2. Lig ekibine konaklayacak otel verilmedi
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.