Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
E.G'nin (28) kullandığı 33 AKJ 814 plakalı otomobil, Finike-Elmalı yolunun Turunçova mevkisinde aynı yöne giden T.M.S. (27) idaresindeki 42 AGR 78 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü T.M.S. ile araçlardaki D.Y, M.Y. ve H.T.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel