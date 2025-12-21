Haberler

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.G'nin (28) kullandığı 33 AKJ 814 plakalı otomobil, Finike-Elmalı yolunun Turunçova mevkisinde aynı yöne giden T.M.S. (27) idaresindeki 42 AGR 78 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü T.M.S. ile araçlardaki D.Y, M.Y. ve H.T.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler'e kritik uyarı

Bu habere canı sıkılacak! Arda Güler'e kritik uyarı
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler'e kritik uyarı

Bu habere canı sıkılacak! Arda Güler'e kritik uyarı
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Selçuk İnan'dan bahis itirafı

Selçuk İnan'dan bahis itirafı
Yüreğir'de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

Yapay zekayı haklı çıkarmak için yarışıyorlar: Düğünde kan aktı!
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title