Finike'de taşa çarpan otomobildeki çocuk yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin yol kenarındaki taşa çarpması sonucu 16 yaşındaki bir kişi hafif yaralandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin taşa çarpması sonucu 1 kişi kişi yaralandı.
M.D'nin kullandığı 07 BER 13 plakalı otomobil, Finike-Elmalı kara yolunda yol kenarındaki taşa çarptı.
Kazada, araçta bulunan 16 yaşındaki R.I. hafif şekilde yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Karataç