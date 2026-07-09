Haberler

Finike'de taşa çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin yol kenarındaki taşa çarpması sonucu 16 yaşındaki bir kişi hafif yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin taşa çarpması sonucu 1 kişi kişi yaralandı.

M.D'nin kullandığı 07 BER 13 plakalı otomobil, Finike-Elmalı kara yolunda yol kenarındaki taşa çarptı.

Kazada, araçta bulunan 16 yaşındaki R.I. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Eşini 15 parçaya ayıran kadının 'Nasıl kestin' yanıtı salonu buz kestirdi

Eşini 15'e bölen kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber

Şişme bot rıhtıma çarparak patladı! 20 yaşındaki gençten acı haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah