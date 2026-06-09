Finike Kaymakamı Çelik, lise öğrencilerinin resim sergisini açtı
Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisi, Kaymakam Musa Kazım Çelik'in katılımıyla Şekerci Han'da açıldı. Sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptığı özgün çalışmalar sergilendi.
Finike'de Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından resim sergisi düzenlendi.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, Şekerci Han'da serginin açılışını yaparak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Merve Ertürk Tenhel ile öğrencilerin yıl boyu yaptıkları özgün çalışmaları inceledi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, öğrencilere başarılar diledi.
Etkinliğe, Finike İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir ve okul müdürü Zekeriya Atan da eşlik etti.
Kaynak: AA / Ali Karataç