Kamyonet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin karşı yönden gelen TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elmalı- Finike kara yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. F.K.'nin kullandığı 07 GRD 30 plakalı kamyonet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen H.T. (43) yönetimindeki 06 FGK 102 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü F.K. ile beraberindeki A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Elmalı- Finike yolu araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mahir ÇEVİREN/FİNİKE,