Haberler

Kamyonet ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesinde bir kamyonetin karşı yönden gelen TIR ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Elmalı-Finike kara yolunda meydana geldi ve yol bir süre trafiğe kapandı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin karşı yönden gelen TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elmalı- Finike kara yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. F.K.'nin kullandığı 07 GRD 30 plakalı kamyonet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen H.T. (43) yönetimindeki 06 FGK 102 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü F.K. ile beraberindeki A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Elmalı- Finike yolu araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mahir ÇEVİREN/FİNİKE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi