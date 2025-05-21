Finike'de Halden Hırsızlık Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Antalya'nın Finike ilçesinde bir sebze ve meyve halinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kameralarındaki görüntüler incelendi.
Antalya'nın Finike ilçesinde halden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent Sebze ve Meyve Hali'nden plastik kasaların ve domateslerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Haldeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelileri M.Y, A.T, C.Y, R.I. ve D.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin haldeki kasaları otomobilinin arkasına bağladığı römorka yüklediği yer alıyor.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel