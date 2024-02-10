Finike açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı
Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, ekipler yaralıyı tıbbi tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Finike ilçesi açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.