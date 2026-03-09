Antalya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.