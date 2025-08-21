Fındıklı'da Deniz Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi deniz kenarında hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedi incelemek üzere Rize Adli Tıp Kurumu'na taşıdı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

İlçenin Merkez Mahallesi sahilinde bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi, incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
