Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesine 2,3 milyon lira ceza uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize Fındıklı Belediyesi'ne açık alana çöp dökme nedeniyle önemli bir ceza uyguladı. Yapılan denetimlerde vahşi depolama tespit edildi ve ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana çöp döken Rize Fındıklı Belediyesine 2 milyon 346 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesinin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler doğrultusunda harekete geçti.

Yapılan takip ve denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesine ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.

Vahşi depolama yaptığı belirlenen Fındıklı Belediyesine, Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca devam eden çevre kirliliği sebebiyle belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
