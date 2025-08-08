Fındıklı Belediye Başkanına Fiziki Saldırı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, bir kişi tarafından fiziki saldırıya uğradı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı ve adli soruşturma başlatıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun, bir kişinin fiziki saldırısına uğradığı bildirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çervatoğlu'nun bugün M.A.Ö. tarafından fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Çervatoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
