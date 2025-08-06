Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü, 17 Yaralı

Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü, 17 Yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan bir minibüs uçuruma yuvarlanarak kazaya sebep oldu. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin tedavisi sürüyor.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada yaralananlardan 7'sinin tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Suşehri ve Zara ilçeleri arsındaki Geminbeli Geçidi, Şarköy mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Ordu'ya giden tarım işçilerini taşıyan Abdurrahim Yeşil yönetimindeki 21 UA 412 plakalı arkasında römork takılı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 ağır, 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar Suşehri ve Zara ilçeleri ile ve kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı.

Yaralılardan durumu hafif olan 10 kişi taburcu edilirken, 7'sinin tedavisi ise Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Yaralılardan Nesrin, Büşra ve İbrahim Yılmaz'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü, aralarında minibüs şoförünün de bulunduğu diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Zeliha Yılmaz, İbrahim Erol, Hatice Yılmaz ve Abdullah Yılmaz'ın cenazeleri ise memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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