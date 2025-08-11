Fındık Hasadı İçin Gittiği Ordu'da Kaybolan Tarım İşçisinin Cansız Bedeni Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Batman'dan fındık hasadı için geldiği Ordu'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan mevsimlik tarım işçisi Mazlum Yıldız'ın (18) cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın su üstüne çıkan cansız bedeni, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Mazlum Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kurtarılan Yusuf Keskin'in ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU,