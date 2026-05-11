Fındık bahçesine giren otomobilin sürücüsü öldü

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde fındık bahçesine giren otomobilin sürücüsü Mehmet Kahveci (78) hayatını kaybetti.

Kaza, Karakiraz Mahallesi Güzlük mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kahveci'nin kontrolünü yitirdiği 52 FH 947 plakalı otomobil, yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kahveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı