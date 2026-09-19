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Findel Havalimanı'nda dron şüphesi uçuşları durdurdu, 1800'den fazla yolcu etkilendi

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Findel Havalimanı'nda dün akşam dron görüldüğü şüphesiyle uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Operasyonlar gece yarısından kısa süre sonra yeniden başlarken Luxair, 1800'den fazla yolcunun etkilendiğini, 17 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Lüksemburg'daki Findel Havalimanı'nda dron görüldüğü şüphesi nedeniyle uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu.

Luxembourg Times gazetesinin haberine göre, dün akşam havalimanı çevresinde dron faaliyeti olduğu yönünde bildirimler alındı.

Findel Havalimanı'nın internet sitesindeki uçuş bilgilerinde, yerel saatle 21.45'ten itibaren Lüksemburg'a gelen uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiği görüldü.

Akşam saatlerinde yapılması planlanan iki kalkış da zamanında yapılamadı.

Uçuş operasyonları gece yarısından kısa süre sonra yeniden başlarken uçaklar yerel saatle 00.30 civarında Lüksemburg Havalimanı'na inmeye başladı.

Lüksemburg merkezli hava yolu şirketi Luxair, olay nedeniyle 1800'den fazla yolcunun yönlendirme ve gecikmelerden etkilendiğini açıkladı.

Havalimanındaki operasyonların durdurulduğu süre içinde Luxair'e ait 17 uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken KLM ve Air Dolomiti tarafından gerçekleştirilen 2 uçuş da Lüksemburg'a ulaşmadan geri döndü. Diğer hava yolu şirketlerinin kalkışlarında da aksamalar yaşandı.

Lüksemburg hükümeti, olayın ardından yaptığı açıklamada, havalimanındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere dron vakalarına ilişkin kurumlar arası komitenin toplanacağını duyurdu.

Avrupa'daki dron olayları

Son dönemde Avrupa'daki havalimanları ve askeri tesislerin çevresinde görülen ve yetkililerin "hibrit savaş" faaliyetleriyle ilişkilendirdiği kimliği belirsiz dronlar, hava trafiğinde aksamalara ve güvenlik endişelerine yol açıyor.

11 Eylül'de Brüksel Havalimanı yakınlarında dron görülmesi üzerine pist operasyonları yaklaşık 30 dakika durdurulmuştu.

Belçika'da Kasım 2025'te de Brüksel ve Liege havalimanları ile bazı askeri üslerin çevresinde dronlar görülmüş, uçuşlar geçici olarak durdurulmuş ve çok sayıda sefer iptal edilmiş ya da başka havalimanlarına yönlendirilmişti.

Benzer olaylar Kopenhag, Oslo, Münih ve Berlin dahil Avrupa'nın farklı kentlerindeki havalimanlarında da uçuşların geçici olarak askıya alınmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA
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