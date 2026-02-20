Haberler

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 100 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldı

Güncelleme:
İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin Filistinli, Ramazan ayının ilk cuma gecesinde Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı. İsrail polisinin giriş kısıtlamalarına rağmen Filistinliler akın etti.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin Filistinli ramazan ayının ilk cuma gecesinde işgal altında tutulan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerinde getirdiği giriş kısıtlamalarına rağmen akşam saatlerinden itibaren on binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya akın ettiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 100 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa'da yatsı ve teravih namazını kıldığı aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçmek isteyen binlerce Filistinliye engel olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yönelik bu yıl da kısıtlama kararı almıştı.

İsrail, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin çeşitli kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ
