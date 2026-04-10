İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Filistinliler, savaş bahanesiyle 5 haftadır kapalı olan Aksa'ya akın etti

Filistinliler, İsrail'in İran'la savaşı bahane ederek ibadete kapattığı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da 5 hafta aradan sonra ilk cuma namazını kılmak için İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen Harem-i Şerif'e akın etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine çok sayıda polis ve barikat yerleştirdi.

On binlerce Filistinli, İsrail polisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen İran'la savaştan bu yana ibadete kapalı olan Mescid-i Aksa'ya gitmek için erkenden yola düştü.

Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, sabah erken saatlerden itibaren 5 hafta sonra ilk cuma namazını kılmak için Eski Şehir'e geldi.

Filistinliler, tarihi Eski Şehir'in sokaklarından geçerek Mescid-i Aksa'ya ulaştı.

Cuma namazından saatler önce Mescid-i Aksa içerisinde binlerce Filistinli toplandı.

Haftalar sonra ilk cuma namazı kılınacak

İsrail'in savaşı bahane ederek ibadete kapattığı Mescid-i Aksa'da 28 Şubat'tan beri ilk cuma namazı kılınacak.

Harem-i Şerif'teki 5 hafta sonra kılınacak ilk cuma namazında on binlerce Müslümanın Mescid-i Aksa'yı doldurması bekleniyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistinlilerin ise her zaman olduğu gibi cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmesi yasak.

İsrail savaşı bahane ederek kapatmıştı

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek aynı gün Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı.

Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

Savaşı bahane eden İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ramazan ayında teravih, cuma ve vakit namazlarını kılmasına izin vermemişti.

İsrail'in yasaklaması nedeniyle Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'den bu yana ilk kez Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı da kıllanamamıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yakın bölgelerde teravih ve Bayram Namazı kılmak isteyen Filistinlilere de saldırmıştı.