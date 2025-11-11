Filistinli Yetkiliden İsrail Saldırılarına Holokost Benzetmesi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılar ve Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe vermesi, Filistinli yetkili tarafından "Holokost" olarak nitelendirildi.

Kalabalık bir grup İsrailli bugün Tulkerim'e bağlı Beyt Lid ve Deyr Şeref kasabaları arasında bulunan El-Ledain bölgesine baskın düzenlemiş, Filistinlilere ait evleri, çok sayıda aracı ve bir fabrikayı ateşe vermişti. Saldırılarda en az 2 Filistinli de yaralanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, söz konusu saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şaban, Ekim 2023'ten bu yana saldırgan İsraillilerin Batı Şeria'da 36 Filistinliyi öldürdüğünü ve 700 yangın çıkardığını kaydetti.

Filistinli yetkili açıklamasında, "İsraillilerin çıkardığı bu yangınlar, Filistin köylerinin maruz kaldığı terörizm silsilesinin bir uzantısıdır ve dünyanın gözü önünde Filistinlilere karşı uygulanan bir Holokost'tur." ifadesini kullandı.

Şaban, İsraillilerin artan dozdaki saldırıları ile kundaklamalarının, masum sivilleri terörize etme ve sindirme aracı ve Filistin halkının sosyal, ekonomik yapılarına ağır kayıplar verdirmeyi amaçlayan Faşist girişimler olduğunu dile getirdi.