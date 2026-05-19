Smotrich’ten Han el-Ahmer’i boşaltma talimatı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin köyü Han el-Ahmer'e yönelik zorla boşaltılması talimatının, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölme amacı taşıdığı belirtildi.

Han el-Ahmer Yerel Konsey Başkanı İyd el-Cehalin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki bedevi topluluğunu zorla yerinden etme kararının, Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmayı amaçladığını vurguladı.

Cehalin, Han el-Ahmer sakinlerinin zorla yerinden edilmesi yönündeki kararın "son derece ciddi" sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Han el-Ahmer'in stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Cehalin, topluluğun zorla yerinden edilmesinin İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını birbirine bağlama ve Kudüs'ün doğu kesimini kontrol altına alma anlamına geldiğini ifade etti.

Cehalin, İsrail'in yıllardır "E1 Projesi"ni hayata geçirmeye çalıştığını belirterek, bunun yasa dışı Yahudi yerleşim bölgesi "Maale Adumim" ile Kudüs'ü birbirine bağlayarak Filistin devletinin coğrafi bütünlüğünü ortadan kaldırma riski taşıdığını ifade etti.

Yaklaşık 350 Filistinlinin yaşadığı Han el-Ahmer'de son yıllarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çevrede yeni kaçak yerleşim noktaları kurduğunu belirten Cehalin, Filistinlilerin hayvan hırsızlığı, saldırılar ve otlaklara erişimin engellenmesi gibi ihlallere maruz kaldığını belirtti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, UCM Başsavcısı'nın hakkında gizli tutuklama emri talep ettiğini ileri sürerek buna karşılık Batı Şeria'daki Filistin köyü Han el-Ahmer'in zorla boşaltılması talimatını vermişti.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı filen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.