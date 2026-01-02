FİLMED, İsrail'in tutukladığı sağlık çalışanlarının salıverilmesi için çağrıda bulundu Açıklaması

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED), İsrail hapishanelerinde tutuklu olan yaklaşık 100 sağlık çalışanının serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Filistin'de sağlık çalışanı olmanın, İsrail tarafından suç sayıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2025 yılında İsrail'in Gazze'de en çok hedef alıp katlettiği meslek gruplarının arasında sağlık çalışanlarının bulunduğu, ayrıca bazı sağlık çalışanlarının İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları işkenceler nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılına girerken yaklaşık 100 sağlık çalışanı hala yargılanmadan ve suçlanmadan İsrail hapishanelerinde tutulmaktadır. Hayatları ve sağlıkları için endişeliyiz. Kızıl Haç'tan alınan bilgilere göre, gözaltında olduğu doğrulanan sağlık personeli (bazı sağlık çalışanlarının durumu bilinmiyor ve İsrail bilgi vermiyor) 80'i Gazze'den, geri kalan 15'i ise işgal altındaki Batı Şeria'dandır. Sadece Gazze'den 31 hemşire, 17 doktor, 15 hastane destek ve yönetim personeli, 14 paramedik, iki eczacı ve bir sağlık teknisyeni gözaltına alındı. Bunlardan 25'i üst düzey, 50'si orta düzey, 5'i ise alt düzey sağlık çalışanıydı."

İsrail tarafından tutuklu bulunan sağlık çalışanlarının unutulmaması ve salıverilmesi istenen açıklamada, "Tüm insan hakları örgütlerini, özellikle de dünyanın dört bir yanındaki ulusal tabip birliklerini, her forumda onların hakları için seslerini yükseltmeye ve işgalcilere baskı yapmaya çağırıyoruz. 2026 yılı, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarının görevlerini güven içinde yerine getirebilecekleri bir yıl olsun." temennisinde bulunuldu.