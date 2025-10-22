Haberler

Filistinli Lider'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail Meclisinde kabul edilen Batı Şeria'nın ilhak tasarısını 'komplo' olarak nitelendirerek uluslararası yaptırım uygulanmasını talep etti.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarının İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini "komplo" olarak nitelendirdi ve Tel Aviv'e uluslararası yaptırım uygulanarak karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Bergusi yaptığı açıklamada, "İsrail Meclisinin Batı Şeria'yı ilhak ve İsrail egemenliğini dayatma tasarını ön oylamada onaylaması bir komplodur." dedi.

"Hem iktidardaki hem muhalefetteki Siyonist partiler, Batı Şeria'nın ilhakını öngören ve Doğu Kudüs'teki Ma'ale Adumim yerleşimi üzerinde İsrail egemenliğini dayatan adaletsiz tasarının geçirilmesi için çoğunluğu sağlamak amacıyla oylamaya katılarak veya oturuma katılmayarak bu komploya katıldılar." ifadesini kullanan Bergusi, "Apaçık tüm uluslararası yasa ve kararlara aykırı olan bu saldırganlığa verilecek yanıtın İsrail'e kapsamlı bir boykot ve yaptırımlar uygulamak" olduğunu vurguladı.

Bergusi, "Filistin devletinin kurulmasını veya sözde iki devletli çözümü desteklediğini ileri sürenlerin, İsrail'e yaptırım uygulamaktan kaçınmaları için hiçbir mazereti kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Batı Şeria topraklarını sömürge yerleşimleri aracılığıyla parçalıyor ve adaletsiz yasalarla güvence altına alıyor." diyen Bergusi, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçları ve Kudüs ve Golan Tepeleri'ni haksız yere ilhak etmesinin ardından Batı Şeria'yı ilhak etme girişimi göz önüne alındığında, İsrail ile tüm normalleşme anlaşmalarını iptal etmemek için hiçbir gerekçe yok."

Filistin Ulusal Girişim Hareketi lideri Bergusi, başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini, İsrail'i "ilhak ve Siyonist yayılma politikasından caydırmak için" kapsamlı yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını oylandığı tasarı, bugün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
