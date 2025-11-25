Haberler

Filistinli Le Trio Joubran İstanbul'da Konser Verecek

Güncelleme:
Filistinli kardeşlerden oluşan müzik grubu Le Trio Joubran, 10 Ocak 2026'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alarak geleneksel Filistin müziklerini müzikseverlerle buluşturacak.

Filistinli 3 kardeşin bir araya gelerek kurduğu müzik grubu Le Trio Joubran, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Grup, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Ocak 2026'da sahne alarak sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Müzik hayatına 2004'te başlayan grup, ut ile geleneksel Filistin müziklerini yorumluyor. Türkiye'de ilgiyle takip edilen grup, uluslararası alanda da eserleriyle beğeni topluyor.

Geleneksel Filistin müziği icra eden grup, 4 nesildir devam eden udi geleneğe sahip bir ailenin çocukları olan Samir, Wissam ve Adnan Joubran'dan oluşuyor.

Konserin biletleri sadece Bubilet'te satışa çıktı.

Kaynak: AA
