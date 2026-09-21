Filistinli gruplar Kahire'de yasama seçimleri ve FKÖ'de yeniden yapılanmada anlaştı

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Filistinli gruplar, seçimler konusunda koordinasyonu sürdürme, bölünmüşlüğü sona erdirme ve Filistin Kurtuluş Örgütünü (FKÖ) demokratik ve katılımcı temeller üzerinde yeniden yapılandırma konusunda mutabakata vardı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistinli gruplar Mısır'ın başkenti Kahire'de yasama seçimleri konusunda görüşmeler yürüttü.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran başkanlığında İslami Cihad, Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi, Halk Direniş Komiteleri gibi çeşitli Filistinli grupların temsilcileriyle toplantılar yapıldı.

Görüşmelerde Filistinli gruplar arasında yasama seçimleri konusunda koordinasyonu sürdürme, bölünmüşlüğü sona erdirme ve FKÖ'yü demokratik ve katılımcı temeller üzerinde yeniden yapılandırma konusunda mutabakata varıldı.

Filistin halkının, Yasama Meclisi ve Ulusal Konsey'deki temsilcilerini özgür, adil ve şeffaf şekilde seçme hakkının bulunduğunu belirten gruplar "atama, dışlama ve münferit hareket edilmesini" reddettiklerini vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca İsrail'in işgali, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, zorla yerinden etme ve ilhak politikalarına karşı ortak bir ulusal strateji geliştirilmesi, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle, Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

Ayrıca, yasaya uygun şekilde gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçimlerinin tarihinin de daha sonra belirleneceği açıklanmıştı.

Filistin'de son yasama seçimleri Ocak 2006'da yapılmıştı.

Kaynak: AA