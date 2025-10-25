Filistinli Gruplar Gazze İçin Geçici Komite Kurma Anlaşması Sağladı

KAHİRE, 25 Ekim (Xinhua) -- Hamas ve El Fetih'in de aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere geçici ve bağımsız teknokratlardan oluşacak bir komite kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Gruplar, Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de iki gün süren görüşmelerin ardından cuma günü yaptıkları ortak açıklamada Gazzeli tarafsız isimlerden oluşacak yeni komitenin günlük işleri yürütmek ve temel hizmetleri sağlamakla görevlendirileceğini belirtti.

Bu organın ulusal hesap verebilirlik çerçevesinde çalışacağını teyit eden gruplar, Gazze Şeridi'nin kapsamlı yeniden inşa çabalarının finansmanı ve yürütülmesini denetlemek üzere uluslararası bir komite kurulması çağrısında bulundu.

Bu ayın başlarında Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını isteyen gruplar, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesini, ablukanın koşulsuz olarak kaldırılmasını, önemli geçiş noktalarından biri olan Refah dahil tüm sınır kapılarının açılmasını ve insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını talep etti.

Filistinli gruplar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ateşkesi izlemek üzere geçici uluslararası güçlerin görevlendirilmesi ve böylece misyona net bir yasal çerçeve sağlanması çağrısı yaptı.

Gruplar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular serbest bırakılana kadar bu konunun öncelikli olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Gruplar, siyasi çabalarını birleştirmek amacıyla daha geniş bir ulusal diyaloğa bağlılıklarını yineleyerek, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün tüm Filistinli grupları temsil etmesini sağlamak üzere yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.