Ankara'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler için grafitili anma

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 273 Filistinli gazeteciyi anma amacıyla grafiti çalışması yapıldı.

ANFİDAP üyeleri, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Filistinli gazetecilere dikkati çekmek amacıyla Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında, görevlerini yaparken hayatını kaybeden gazeteciler, grafiti çalışmasıyla anıldı.

ANFİDAP Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki gazetecilerin İsrail soykırımını ifşa etmek için tüm gayretlerini ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail zulmünü anlatmak için sahada yaşamını yitiren gazetecileri rahmetle andığını dile getiren Özdemir, "Onların sayesinde Gazze'deki soykırım açığa çıktı, İsrail bu soykırımını gizleyemedi. Bugün çok net bir şekilde İsrail, Gazze'de soykırım ortaya koymuştur. Bunun en canlı delili de 273 gazetecinin bizzat gazetecilik faaliyeti yaparken katledilmesidir." diye konuştu.

Tematik bir eylemle gazetecileri andıklarını ifade eden Özdemir, "10 Ocak'ın sadece Gazeteciler Günü değil, aynı zamanda çalışırken katledilen gazeteciler günü olarak anılması gerektiğini kamuoyuna ilan ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.