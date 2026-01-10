Haberler

Ankara'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler için grafitili anma

Ankara'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteciler için grafitili anma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 273 Filistinli gazeteciyi anmak için grafiti çalışması düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapılan etkinlikte, gazetecilerin soykırımı ifşa etme çabalarına dikkat çekildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca (ANFİDAP), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 273 Filistinli gazeteciyi anma amacıyla grafiti çalışması yapıldı.

ANFİDAP üyeleri, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Filistinli gazetecilere dikkati çekmek amacıyla Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında, görevlerini yaparken hayatını kaybeden gazeteciler, grafiti çalışmasıyla anıldı.

ANFİDAP Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki gazetecilerin İsrail soykırımını ifşa etmek için tüm gayretlerini ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail zulmünü anlatmak için sahada yaşamını yitiren gazetecileri rahmetle andığını dile getiren Özdemir, "Onların sayesinde Gazze'deki soykırım açığa çıktı, İsrail bu soykırımını gizleyemedi. Bugün çok net bir şekilde İsrail, Gazze'de soykırım ortaya koymuştur. Bunun en canlı delili de 273 gazetecinin bizzat gazetecilik faaliyeti yaparken katledilmesidir." diye konuştu.

Tematik bir eylemle gazetecileri andıklarını ifade eden Özdemir, "10 Ocak'ın sadece Gazeteciler Günü değil, aynı zamanda çalışırken katledilen gazeteciler günü olarak anılması gerektiğini kamuoyuna ilan ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu

Yeni transfer kadroda! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Sosyetenin ünlü isminin pahalılık isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum