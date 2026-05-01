Filistinli gazeteci Alghoul: "Gazze Şeridi'nde son üç yıldır yaşananlar aslında bir soykırım"

Filistinli gazeteci ve yazar Yousri Alghoul, İsrail'in girmelerine izin vermediği uluslararası gazetecilerin Gazze'de yaşananları görmeleri halinde şok yaşayacaklarını belirterek "Gazze Şeridi'nde son üç yıldır yaşananlar aslında bir soykırım." dedi.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "Gazze'de Gazeteciliğin Geleceği" başlıklı konferansa katılan Alghoul, Gazze'de gazeteciler ve sivillerin yaşadığı zorluklara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Alghoul, yaklaşık dört aydır İsviçre'de olduğunu söyleyerek Gazze'nin kuzeyinin çok perişan bir durumda olduğunu kaydetti.

"İsrailliler ateşkes olduğunu söylüyorlar ama ateşkes yok. Her gün 10'dan fazla Filistinli İsrailliler tarafından öldürülüyor." diyen Alghoul, İsraillilerin gazeteci, doktor veya başka biri olup olmadıklarına aldırış etmeden ateş açtığını söyledi.

Alghoul, İsrail'in, insanları umursamadığını vurguladı.

Her gün birçok çocuğun İsrailliler tarafından öldürüldüğünü aktaran Alghoul, "İsrailliler sizi kolayca suçlayabilir ve Filistinli militan bir grupla bağlantılı olduğunuzu söyleyebilirler, hepsi bu. Ne yazık ki, gazeteciler birçok kişiyle çalışıyor ve araştırma haberleri veya raporları için bilgi toplamak amacıyla her yere, herkesle birlikte gidiyor. Ne yazık ki, İsrailliler her zaman (gazeteci) Filistinlileri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

Alghoul, İsrail'in uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişini engellemesine ilişkin, "Biliyorlar ki dünyanın dört bir yanından gazeteciler, Gazze Şeridi'nde olup bitenleri ve yaşananları görürlerse şoke olacaklar ve böylece tüm dünya, İsrail'in gerçekten ne olduğunu anlayacak. Gazze Şeridi'nde son üç yıldır yaşananlar aslında bir soykırım." diye konuştu.

İsrail'in her gün birçok Filistinliyi hedef aldığına işaret eden Alghoul, böyle bir durumda ateşkes ilan edildiğine ikna olmadığını dile getirdi.