Gazzeli kadın yıkımın ortasında ve damatsız dünya evine girdi

Filistinli genç kadın Aye Zeyd Ömer (22), İsrail'in saldırılarından geride kalan yıkımın ortasında ve devam eden abluka nedeniyle nişanlısının katılamadığı bir nikah töreniyle evlendi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Et-Tıvam bölgesinde enkazlar arasında oldukça farklı bir nikah kıyıldı. Aye, beyaz gelinliğiyle enkazlar arasında yürüyüp fotoğraflar çektirirken yanında nişanlısı yoktu.

İsrail, imzalanan anlaşma gereği Refah Sınır Kapısını açmadığı için Filistinli damat Gazze'ye geri dönemedi ve nikah töreni o olmadan gerçekleşti, imzalar onsuz atıldı. Damada amcası vekalet etti.

Bir anlık güven duygusu yaşamak istedi

Gazze'deki yıkım ve süregelen abluka nedeniyle istisnai bir şekilde dünya evine giren Aye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl boyunca yaşadıkları açlık, korku ve kayıpların betimlenemeyecek kadar acı olduğunu söyledi.

Aye, nişanlısının yurt dışında bir ülkede insan onuruna yaraşır her türlü imkan içinde yaşadığını ancak Gazze'de onların yaşadığı acziyet ve acıyı hissettiğini dile getirdi.

Nikahını enkazların arasında da olsa kıyma kararına ilişkin Aye, "Hayatın durmadığını ve yaşanan her şeye rağmen hala bir anlık güvenliği hak ettiğimi kendime hatırlatmak istedim." ifadelerini kullandı.

Herkes gibi Filistinlilerin de hayalleri ve sevinmeye hakları var

Nikahı enkazın arasında yapmasının bir rastlantı değil yaşadığı mekanla olan bağının bir sonucu olduğunu söyleyen Aye, "Bu mahalle benim yuvam ve kimliğim. Enkaza dönmüş de olsa burada nikah kıymam çok normaldi." dedi.

Filistinlilerin yıkıma ve ablukaya rağmen hayata ve umuda tutundukları mesajı vermek istediğini kaydeden Aye, "Her insan gibi bizim de hayallerimiz var. Acılara rağmen ayağa kalkıyoruz ve yıkımın arasında 'hayat dolu anlar' inşa ediyoruz. Sevinç hakkı bir lüks değil, insanlığımızın bir parçası." diye konuştu.

Savaş öncesinde gösterişli bir mekanda büyük bir düğün yapmayı hayal ederken savaşla birlikte her şeyin değiştiğini dile getiren Aye, şöyle devam etti:

"Bir de baktım ki süslü bir salonda düğün hayalinden enkaz arasında nikaha geçmişim. Bu, sevinci eksik yaşadığımız anlamına gelmiyor bilakis iradenin koşullardan da güçlü olduğunu gösteriyor. Yaşadığımız bu tecrübe, Gazzeli gençlerin kahır ve ölüme rağmen hayata tutunmasını simgeliyor. Biz burada savaşa rağmen geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Burada insanlar pes etmez bilakis acıya rağmen yeni başlangıçlara imza atar"

Hüzün ve sevinç bir arada

Nikah anında üzüntü ve sevinci bir arada yaşadığını kaydeden Aye, "Bu anı soykırımın ortasında yaşayacağımı hiç düşünmemiştim ama bu ileriye doğru atılmış bir adım. Her zamankinden daha güçlüyüm ve daha fazla direnme gücüne sahibim. Hayat hala yaşamaya değer ve kaybettiğimiz her şeye rağmen umut ve neşe dolu anlar yaratmalıyız." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Aye, aile kurmaları ve dünyadaki diğer gençler gibi istikrarlı bir hayat sürmelerini sağlayacak gerçek desteğe ihtiyaçları olduğunu, Gazze'deki gençlerin hayatlarına yatırım yapmanın, bütün bir neslin geleceğini kurtarmak anlamına geldiğini ifade etti.