Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevlerinde "idari tutuklu" Filistinli annelerin salıverilmesini istedi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde idari tutukluluk kapsamında tutulan 39 Filistinli annenin serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamada, bu annelerin işkence ve diğer ihlallere maruz kaldığı vurgulandı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde "idari tutukluluk" kapsamında tutulan Filistinli annelerin serbest bırakılmasını talep etti.

Esirler Cemiyeti'nden birçok Arap ve Orta Doğu ülkesinde baharın ilk günü ve gündüz-gece eşitliği olan Ekinoksla eş zamanlı 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü münasebetiyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde aralarında gazeteci, öğretmen, doktor, avukat, akademisyen ve ev hanımlarının yer aldığı 39 Filistinli annenin bulunduğu kaydedildi.

Annelerin de diğer Filistinli tutuklular gibi sistematik işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal gibi çeşitli ihlallere maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, annelerin çoğunun "sosyal medyada provokasyon" iddiasıyla "idari tutukluluk" kapsamında hapishanede tutulduğunun altı çizildi.

İsrail'in Gazze saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini arttırdığı belirtilen açıklamada, "idari tutukluluk" kapsamında cezaevinde tutulan Filistinli annelerin derhal serbest bırakılması talep edildi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais
