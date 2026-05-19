Filistinli anne, Türkiye'de doğan oğluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdi

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan kızı Meryem Abutayyem'in (11) tedavisi için AFAD tarafından 5 kızıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli Yafa N Abutayyem (34), Ankara'da dünyaya getirdiği 6'ncı çocuğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi.

Filistinli Yafa N Abutayyem, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 yıl önce yaralanan kızı Meryem Abutayyem'in tedavisi için 5 çocuğuyla AFAD tarafından Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi. Küçük Meryem, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı, yaralı bacağına platin takıldı. O dönem hamile olan Filistinli Yafa N Abutayyem, Ankara'da 6'ncı çocuğunu dünyaya getirdi. Yafa N Abutayyem, 3 Ocak 2024'te Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen oğluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdi. 5'i kız, 1'i erkek 6 çocuğuyla Ankara'da yaşamını sürdüren Filistinli anne, eşi Muhammed Abutayyem'in de Türkiye'ye getirilmesi için Göç İdaresi Başkanlığı'na dilekçe verdi.

'TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ÇOK İNSANİYETLİ'

Yafa N Abutayyem, kızı Meryem'in okuldayken İsrail'in düzenlediği saldırıda bacağından yaralandığını, Mısır'da iki ameliyat geçirdikten sonra Türkiye'ye getirildiklerini söyleyerek, "Burada da ameliyatlar yapıldı ama ayağa kalktı, yürüyebiliyor. Buraya geldikten 10 gün sonra çocuğum dünyaya geldi. Recep Tayyip Erdoğan ismini verdik. Babası şu an Gazze'de. İnşallah sonra gelecek. Benim doğum yaptığım gün kardeşimin şehit olduğunu duydum. Başka kardeşim de esir. Bu savaş çok zor, eşim Gazze'de, onu çok özledim. Çok mesuliyetim var, 6 çocukla 2 senedir buradayım. Gazze çok güzeldi, aynı Türkiye gibi insanlar yaşıyordu; ama şimdi çok zor. Ben Gazze'de üniversite bitirdim, hemşirelik okudum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok insaniyetli, bana ve çocuklarıma yardım ediyor. Allah razı olsun ondan" diye konuştu.

'GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEK İSTİYORUM'

Yafa N Abutayyem'in, 12 yaşındaki kızı Rital Abutayyem ise kardeşi Meryem'in tedavisi için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Kardeşimin yaralandığı saldırı okulda oldu, biz okuldan çıktık, kardeşimin ayağına bomba geldi. Türkiye devleti bizi Gazze'den aldı. Annem hamile olarak geldi, burada doğum yaptı. Kardeşime Türkiye'de doğduğu için Türkiye Cumhurbaşkanının ismini koydular, 'Recep Tayyip Erdoğan' oldu ismi. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanını çok seviyorum, o bizi buraya getirdi. Bu yüzden kardeşimin ismini Recep Tayyip Erdoğan verdik. Gazze'den çıkmak yasak, dün daha bomba attılar. Babam gelemiyor bu yüzden. Biz babama sürekli 'ne zaman sen geleceksin, biz seni çok seviyoruz' diyoruz. Babam da 'savaş bitince ben geleceğim' diyor. Türkiye bizi çok seviyor. Büyüyünce inşaat mühendisi olmak istiyorum. Gazze'de savaş bitince, Gazze'yi yeniden inşa etmek istiyorum, Gazze'yi eskisinden daha güzel yapmak istiyorum" dedi.

'TÜRK DOKTORLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Gazze'de okul saldırısında yaralanan Meryem Abutayyem ise "Gazze'deyken okuldan çıkınca bomba attılar. Bomba atılınca ayağım yaralandı. Önce Gazze'de hastaneye gittik. Ardından, Gazze'de yaralandığım için savaştan önce Mısır'a, sonra Türkiye'ye geldik. Hastanede ameliyat yaptılar. Sonra okula başladık, Türkçe öğrendik. Burada doktorlar çok iyi davrandı. Türk doktorlara teşekkür ediyorum. Annem burada doğum yaptı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı