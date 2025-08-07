Filistinli Aktivist Avde Hadalin'in Cenazesi İsrail'den Teslim Alındı

İsrail makamlarının 28 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurularak öldürülen, Oscar ödüllü belgesele katkı sağlamış Filistinli aktivist Avde Muhammed Hadalin'in naaşını teslim etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Hadalin'in cenazesini teslim ettiği belirtildi.

Hadalin'in cenazesinin defnedilmek üzere doğum yeri olan Mesafir Yatta'daki Umm el-Hayr köyüne götürüleceği aktarıldı.

İsrail makamları, Hadalin'in cenazesini teslim etmeyi reddediyor, taziye çadırı kurulmaması, başka yere defnedilmesi, cenaze törenine katılanların sayısının 15'i geçmemesi gibi şartlar öne sürüyordu.

İsrailli saldırgan, Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinliyi öldürmüştü

Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir İsrailli, 28 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da rastgele ateş açmıştı.

Levi'nin saldırısı sonucu "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkı sunan 31 yaşındaki Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.

İsrail mahkemesi, Filistinli aktivisti öldürdüğü anlara ilişkin görüntüsü de yayımlanan Levi'nin yalnızca ev hapsine alınmasına hükmetmiş, sonrasında da "delillerin zayıf olduğu" iddiasıyla Levi'yi serbest bırakmıştı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ye yönelik yaptırımı kaldırmıştı.