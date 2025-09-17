Filistin Yönetiminden Finlandiya'ya Tanıma Çağrısı

Filistin yönetimi, Finlandiya'ya Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ağabekyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'e, İsrail'in sürdürdüğü soykırım, katliam ve aç bırakma politikası nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket ile toprak gaspları, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği şiddet eylemleri gibi Batı Şeria'da devam eden İsrail ihlallerine ilişkin bilgi verdi.

İşgal siyasetinin açık olduğunu vurgulayan Ağabekyan, uluslararası toplumun bu ihlalleri önlemek için hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Ağabekyan, Finlandiya'nın "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi"ne katılımını takdir ederek, Suudi Arabistan ve Fransa'nın öncülük ettiği Filistin Devleti'ni tanıma ivmesine katılması çağrısında bulundu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen de ülkesinin iki devletli çözüm seçeneğine desteğini teyit etti.

Valtonen, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve Filistin halkı için adil bir geleceğin teminat altına alınması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların artırılmasının yolları da ele alındı.

BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapılmıştı.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke "evet" oyu vermiş, 12 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.