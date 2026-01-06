Haberler

Filistin, Gazze'de insani yardım çalışmalarının sürmesi için dünya kiliselerine çağrı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım kuruluşlarının ruhsatlarını iptal etmesi üzerine dünya kiliselerine, acilen insani faaliyetlerin korunması için çağrıda bulundu.

Filistin yönetimi, dünya kiliselerine "Gazze Şeridi'ndeki insani faaliyetlerin korunması için acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin yönetimine bağlı Kiliselerden Sorumlu Yüksek Başkanlık Komitesi Başkanı Remzi Huri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde insani yardım kuruluşlarının ruhsatlarını iptal kararı sonrası "acil çağrı" başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi ile Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşlarının sistematik biçimde hedef alındığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun çalışma lisanslarının iptal edilmeye başlandığına işaret edilerek, lisansı iptal edilen kuruluşlar arasında Hristiyan misyonu bulunan kurumların da yer aldığı, söz konusu kurumların abluka altındaki 100 binlerce sivil için hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'de bugün yaşananlar artık yalnızca insani çalışmalara yönelik bir kısıtlama değil, yardım faaliyetlerinin bizzat suç haline getirilmesine, kuşatma, savaş ve topyekün çöküş karşısında yaşamın asgari düzeyde de olsa sürdürülmesini sağlayan kurumların felç edilmesine yönelik sistematik bir girişimdir." ifadeleri kullanıldı.

Bu aşamada sessizliğin tarafsızlık olarak anlaşılamayacağı, aksine ahlaki bir terk ediş olarak yorumlanacağı, yardım faaliyetlerinin engellenmesi ve insani yardımın suç sayılmasının, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, dünya genelindeki kiliselere çağrı yapılarak "insani yardım kuruluşlarının hedef alınmasına ve çalışmalarının engellenmesine açık şekilde karşı çıkılması" istendi.

Gazze'ye yeterli yardımın girebilmesi için sınır kapılarının açılması gerektiği bunun için de İsrail'e uluslararası baskının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

İsrail, "personel listelerini sunmayı ve yeni güvenlik kayıt prosedürlerine uymayı reddettikleri" gerekçesiyle, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun çalışma lisanslarını iptal etmeye başlamıştı.

İsrail, uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal ediyor

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Elif'in sudan çıkarılan aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı