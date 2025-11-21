Haberler

Filistin Yönetimi, ABD'den İsrail'e Baskı Yapmasını İstedi

Filistin yönetimi, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarını kınayarak ABD'den, bu saldırıların durdurulması için İsrail hükümetine baskı yapmasını talep etti. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, evlere ve tarım alanlarına yönelik saldırıların artış gösterdiği belirtilirken, İsrail hükümetinin bu terör eylemlerinden sorumlu olduğu ifade edildi.

Filistin yönetimi, ABD'ye, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapılan saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus, Ramallah, El-Bire, Beytüllahim ve El Halil'de düzenlediği terör saldırıları şiddetle kınandı.

Bunun, Filistinlilere yönelik artan saldırıların bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu terör eylemleri ciddi bir tehlike arz ediyor ve sonuçlarından tamamen İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tel Aviv yönetiminin, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen bu saldırıları durdurması ve bölgeyi daha fazla gerginlikten uzak tutması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca ABD'den İsrail'e Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin terör eylemlerine koruma sağlamayı durdurması, uluslararası hukuka uyması ve Batı Şeria'daki Filistin şehirlerine, köylerine ve kamplarına yönelik saldırıları durdurması için derhal baskı yapması istendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılarında artış yaşanıyor. İsrail ordusunun koruması altında yapılan bu saldırılar, evleri ve araçları yakmaktan Filistinli çiftçilere saldırmaya kadar pek çok şekilde yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılarda, 1078 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 20 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
