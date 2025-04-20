Filistin Ulusal Konseyi'nden Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Saldırılara Karşı Acil Harekete Geçme Çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi, uluslararası toplumu Gazze'deki gazetecilere yönelik saldırıların faillerinden hesap sorulması için "acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

Konsey, Arap Birliğine üye ülkelerde kutlanan "21 Nisan Arap Medya Günü" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Filistinli gazetecilerin maruz kaldığı saldırılar, yalnızca bireylere yönelik bir şiddet değil, aynı zamanda Filistin'in sesini susturma ve anlatısını yok etme girişimidir." ifadelerine yer verildi.

Filistin'de gazetecilere karşı işlenen suçlardan tümüyle İsrail işgalinin sorumlu olduğu vurgulandı.

Gazetecilere yönelik bu saldırıların faillerinin hesap vermesi için uluslararası topluma "acil harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Filistinli gazeteciler, dünyanın en tehlikeli koşullarıyla karşı karşıya

Arap Medya Günü'nde bu yıl Filistin tarihinin en kanlı dönemlerinden birine tanıklık edildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımız 18 ayı aşkın bir süredir özellikle Gazze'de yoğunlaşan sistematik terörist saldırılarla karşı karşıya. Dünyanın en tehlikeli koşullarıyla karşı karşıya bulunan Filistinli gazeteciler de uçakların ve bombaların doğrudan hedefi haline geldiler. Bu durum, tüm insancıl hukuk kurallarının açık bir ihlalidir.

Bu suçlar, uluslararası toplumun sessizliği ve 1949 tarihli Cenevre Dördüncü Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası sözleşmelere karşı açık bir meydan okuma altında gerçekleştiriliyor."

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden 8 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 211 gazetecinin öldürüldüğü bildirilmişti.