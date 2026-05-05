Filistin topraklarını gasbeden silahlı bir İsrailli, Batı Şeria'da okula baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde okulun bahçesine aracıyla baskın düzenledi ve öğrencileri silahla kovaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cenin'in güneyindeki Sile Zahr beldesinde yer alan okulun bahçesine aracıyla giren fanatik İsrailli, öğrencileri kovalamaya başladı.

Silah çıkaran İsrailli, paniğe kapılan öğrencileri bir süre kovaladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, fanatik Yahudi'nin okul bahçesine girdiği ve öğrencilerin ondan uzaklaşmak için kaçtıkları görülüyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sadece nisan ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik toplamda 1637 saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
