Batı Şeria'da Yerleşimci Saldırısı: 6 Yaralı, Evler Ateşe Verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir köye düzenlediği saldırıda 3'ü kadın 6 Filistinli yaralandı, bazı evler ateşe verildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yer alan Hırbet et-Tuba alanında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan ailelerden 3'ü kadın 6 kişinin vücudunda morluklar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise silahlı bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin Hırbet et-Tuba'ya baskın düzenleyerek sakinlere saldırdığı ve çok sayıda evi ateşe verdiği aktarıldı.

Haberde, yangınlar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin dumandan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Mesafir Yatta bölgesi, İsrail'in Filistinli toplulukları yerinden etme ve bölgedeki yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları kapsamında ev yıkımları, yıkım ihtarları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemlerine sahne oluyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskı ve saldırılarını artırdığı bildiriliyor.

Resmi Filistin verilerine göre, bu süreçte söz konusu bölgelerde 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bin kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA