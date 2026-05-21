Batı Şeria'da Yerleşimci Şiddeti Tırmanıyor

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyindeki Filistin köylerine saldırı ve baskınlarının giderek arttığını bildirdi.

B'Tselem'den yapılan açıklamada, yalnızca bu yılın ocak ayında bölgedeki Filistin köylerine yönelik 200'den fazla yerleşimci saldırısının kayıtlara geçirildiği belirtildi.

El-Halil'in güneyindeki köylerde tırmanan şiddetin münferit olaylardan ibaret olmadığı vurgulanan açıklamada, bunun İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uygulamaya koyduğu ve Filistin nüfusunu toprağından etmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir "etnik temizlik" politikasının parçası olduğu kaydedildi.

Bölgeye baskın ve saldırılar düzenleyen fanatik Yahudilerin İsrail ordusunun uzantısı gibi hareket ettiğine işaret eden açıklamada, "Silahlarla donanmış ATV araçlarla ve atlarla dolaşan yerleşimciler şiddete göz yuman ya da katılan askeri güçlerin koruması altında Filistin topluluklarını işgal ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinin İsrail askerlerinin, fanatik grupların saldırılarına müdahale etmediği, bazı durumlarda da bu saldırılara katıldıklarını bildirdiği aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin raporuna göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı düzenledi. Rapora göre İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de 540 saldırıda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.