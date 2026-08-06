Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerden saldırı: 3 yaralı, evler ateşe verildi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerinde düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinliyi yaraladı ve evleri ateşe verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin korumasında Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinin doğu bölgesine baskın düzenledi.

İsrailli işgalci grup, baskına tepki gösteren bölge sakinlerine saldırdı ve 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Tuba mezrasına da saldırdı.

Bölge sakini Filistinlilere saldıran İsrailli işgalcilerin bölgedeki bazı evleri ateşe vermesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA