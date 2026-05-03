Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay Mescid-i Aksa'ya 30 kez baskın düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Harem-i İbrahim Camisi'nde 91 kez ezan okunması yasaklandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, nisan ayında Mescid-i Aksa'ya 30 kez baskın düzenlediği, Tel Aviv yönetiminin de Harem-i İbrahim Camisi'nde 91 kere ezanı yasakladığı belirtildi.

Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'ndeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, söz konusu süre zarfında İsrail polisinin korumasında 30 defa Aksa'ya baskın düzenledi ve caminin avlusunda dini ritüellerini icra etti.

Bazı günlerde Aksa'ya baskın düzenleyen İsraillilerin sayısı 600'ü aştı.

Aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi'ne 376 İsrail askeri baskın yaptı ve camide ezan okunması 91 kere yasaklandı.

İhlaller arasında namaz kılanlara yönelik aramaların sıkılaştırılması ve camiye ait bazı bölüm ve kapıların kapatılması da yer aldı.

Açıklamada, uluslararası topluma söz konusu ihlallerin sonlandırılması, kutsal mekanların ve Kudüs'ün mevcut statüsünün korunması için müdahale etme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı

ABD ve İran'ın inadı, Putin'e yaradı! Kasayı parayla doldurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz

O ismi öve öve bitiremedi: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi kan dondurdu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi

Polisler şüphelerinde haklı çıktı! Resmen cephanelikle karşılaştılar
Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz

O ismi öve öve bitiremedi: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti! Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Bir şehri karıştıran görüntü için açıklama: Gerçek değil, oyuncak
22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden

Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor