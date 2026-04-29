Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ait ağaçları söktü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Zahiriye beldesinde Filistinlilere ait 200'den fazla zeytin ve badem ağacını söktü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, silahlı İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarındaki Zahiriye beldesine baskın düzenledi.

Fanatik İsrailliler, Şuveyke bölgesinde Filistinli Ahmed Osman el-Semamire'ye ait meyve veren 200'den fazla zeytin ve badem ağacını söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün de aynı bölgede Filistinlilerin evlerine saldırmış, 2 Filistinliyi darbederek yaralamıştı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistinliler, hayatı yaşanmaz hale getirmek ve bölge sakinlerini yerinden etmek için İsraillilerin saldırılar düzenlediklerini belirtiyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi de gözaltına alındı.