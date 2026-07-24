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Batı Şeria'da Filistinliye bıçaklı saldırı

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- Kalkilya kenti yakınlarında da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan 3 Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da aracı bozulan Filistinliyi bıçakla yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın Eriha kentinde aracı bozularak yolda kalan bir Filistinli, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Maracat yolu üzerinde yaşanan olayda İsrailli saldırganlar yolda kalan Filistinliyi darbederek sırtından bıçakladı.

El-Avce beldesine ulaşmayı başaran yaralı Filistinliye ilk müdahaleyi bölge halkı yaptı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarında bulunan Ferata köyüne düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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