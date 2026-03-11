Haberler

Filistin, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara kapatmaya devam etmesine tepki gösterdi

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı özellikle ramazan ayında ibadete kapatmasını kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu uygulamasının, "Mübarek Mescid-i Aksa'nın ve işgal altındaki Kudüs şehrindeki dini mekanların tarihi ve hukuki statüsüne yönelik ciddi bir saldırı" teşkil ettiği belirtildi.

İsrail'in bölgedeki gerilim ve tırmanış atmosferini, Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına zarar vermek için kullandığı uyarısında bulunulan açıklamada, bu önlemlerin "kutsal şehirdeki inananların ibadet özgürlüğünü öngören uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği" ifade edildi.

Filistin yönetimi, İsrail'in Müslümanlara yönelik "provokatif" uygulamalarını reddederek, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu 144 dönümlük alanın tamamının "sadece Müslümanlara ait bir ibadet yeri" olduğunu vurguladı.

ABD- İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
