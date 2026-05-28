İsrail'in elektronik arazi sistemi ilhaka hizmet ediyor

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında 27 Mayıs'ta başlattığı elektronik "Arazi Sicili ve Hakların Düzenlenmesi" sisteminin Batı Şeria'nın ilhakına hizmet ettiği belirtildi.

Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, sistemin teknik düzenleme ya da arazi kayıtlarının güncellenmesi sürecini aştığını ifade etti.

Şaban, sistemin " Batı Şeria'daki mülkiyet yapısını İsrail'in sömürgeci vizyonuna göre yeniden şekillendirmeyi amaçlayan merkezi araç" olduğunu dile getirdi.

Konsey Başkanı Şaban, söz konusu projenin işgal altındaki Filistin topraklarında "kalıcı hukuki fiili durum oluşturmayı" özellikle "C Bölgesi"ndeki geniş Filistin arazilerine el konulmasını ve İsrail egemenliğinin dayatılmasını hedeflediğini vurguladı.

İsrail'in Mayıs 2025'te Batı Şeria topraklarında kapsamlı arazi düzenlemesi başlatma kararı aldığını, Şubat 2026'da ise yetkilerin Adalet Bakanlığı ile Harita Kurumuna devredildiğini aktaran Şaban, bunun "geçici işgalin kalıcı sömürgeci kontrole dönüştürülmesini hedefleyen kapsamlı planın göstergesi" olduğunu kaydetti.

Şaban, İsrail'in proje aracılığıyla arazi gasbını, yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini ve kaçak yerleşimlerin yasallaştırılmasını hızlandıracağını savundu.

Filistinlilerin tarihi mülkiyet haklarını gelecekte ispat etmesinin zorlaşacağını söyleyen Şaban, İsrail'in belge, arazi ve hukuki süreçlere erişime kısıtlama getirdiğini belirtti.

Şaban, uygulamanın uluslararası insancıl hukukun, özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ile Lahey Düzenlemelerinin "ağır ihlali" olduğunu ifade ederek, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yasa dışı yerleşim birimlerini gayrimeşru sayan 2334 sayılı kararıyla da çeliştiğini kaydetti.

Filistinli yetkili, İsrail'in dijital ve teknik araçlarla "ilhak ve yasa dışı toprak gasbına hukuki ve idari görünüm kazandırmaya çalıştığına" dikkati çekti

Konsey Başkanı ayrıca Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'e karşı yaptırım ve hesap verebilirlik mekanizmalarının devreye sokulması çağrısında bulundu.

İsrail, 27 Mayıs'ta işgal altındaki Filistin topraklarında elektronik "Arazi Sicili ve Hakların Düzenlenmesi" sistemini devreye alırken, İsrailli bakanlar ise bunu Batı Şeria'da "İsrail egemenliğini güçlendirecek adım" olarak değerlendiriyor.