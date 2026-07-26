İrlanda'dan yasa dışı yerleşim ithalatına yasak: Filistin'den memnuniyet

Filistin, İrlanda'nın, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithalatı yasaklama kararını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithalatı yasaklayan yasaya onay verdiği belirtildi.

Söz konusu yasanın 7 Temmuz'da Temsilciler Meclisi, 15 Temmuz'da ise Senato tarafından kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Connolly'nin 23 Temmuz 2026'daki imzasıyla yasanın yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yasanın Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Temmuz 2024'te yayımladığı ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğunu vurgulayan danışma görüşüne dayandığı kaydedildi.

İrlanda'nın bu adımının Filistin diplomasi çabalarıyla uyumlu ve son derece ileri bir aşama olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar, İrlanda'nın uluslararası hukuk ilkelerine ve adalete olan bağlılığını göstermektedir. Uluslararası hukuku uygulamak sadece siyasi bir söylem değil, devletlerin, yasa dışı işgal ve yerleşimlerden doğan durumları tanımama ve bunlara ticari, ekonomik veya finansal destek sağlamama yönündeki fiili bir hukuki yükümlülüğüdür."

Açıklamada, İrlanda'nın, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithalatı yasaklayan yasayı yürürlüğe koymasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Diğer ülkelerin de benzer adımlar atarak yerleşimci sömürgecilik sistemiyle olan tüm ticari ve ekonomik ilişkileri sonlandırması gerektiği belirtilen açıklamada, tüm dünya parlamentolarına ve yasama organlarına, yerleşimci terör örgütlerine ve bu sisteme yaptırım uygulama, uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirme çağrısında bulunuldu.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 750 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi yer alıyor. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA