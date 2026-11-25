Filistin'in Harare Büyükelçisi Batılı ülkeleri çifte standart izlemekle suçladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün Harare'de Filistin halkıyla dayanışma etkinliği yapıldı; diplomatlar ve STK temsilcileri katıldı. Etkinlikte Gazze saldırılarının sona ermesi, sivillerin korunması ve sorumluların hesap vermesi çağrısı yapıldı; Büyükelçi Masri Batılı ülkeleri çifte standartla suçladı.
CAPE Zimbabve'nin başkenti Harare'de Filistin halkıyla dayanışma etkinliği yapıldı.
Zimbabve'nin The Herald gazetesinin haberine göre, dün Harare'de düzenlenen etkinliğe diplomatlar, dini liderler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençler katıldı.
Etkinlikte, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve uluslararası hukuk ihlallerinin sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulunuldu.
Filistin'in Harare Büyükelçisi Tamer el-Masri, etkinlikte yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri uluslararası hukukun uygulanmasında çifte standart izlemekle suçladı.
Masri, Filistin halkının özgürlük mücadelesiyle Zimbabve'nin sömürgeciliğe ve Güney Afrika'nın apartheid rejimine karşı mücadelesi arasındaki benzerliklere dikkati çekti.
Etkinlikte, Filistinli kadınlar ve çocuklarla dayanışma mesajları verildi.