Filistin Hükümeti, İsrail'in Yardım Mekanizmasını Reddetti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Filistinlilere yardım ulaştırmak için önerdiği mekanizmayı reddettiğini belirterek, İsrail'in Gazze Şeridi'nin insani kaderini manipüle etmesini kabul etmeyeceğini vurguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Önerilen mekanizmanın, yardımların doğrudan İsrail askerleri veya onlara bağlı özel bir şirket tarafından Filistinli ailelere dağıtılmasını öngördüğü ifade edilen açıklamada, "Bu mekanizma biçim ve içerik olarak tamamen reddedilmekte, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalini temsil etmekte, insani çalışmanın temel ilkeleriyle kökten çelişmekte ve kontrolü ve siyasi şantajı pekiştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Mekanizmanın, sivilleri hedef alınabilecek ve güvenlik riskleri barındırabilecek dağıtım noktalarına gitmeye zorlayarak hayatlarını tehlikeye atacağı uyarısında bulunulan açıklamada, mekanizma, İsrail'in yasa dışı işgaline sahte meşruiyet kazandırma ve işgalci bir güç olarak sorumluluklarından kaçma girişimi olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin engellenmesinden kaynaklanabilecek her türlü insani aksaklık, sağlık veya gıda felaketinden tamamen İsrail sorumlu tutuldu.

Ofisin açıklamasında, özellikle de Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası topluma ve bağışçı ülkelere, yardımlarını "tehlikeli" olarak nitelediği bu önerilen mekanizma üzerinden aktarmamaları çağrısında bulunuldu.

En güvenilir ve insani standartlara en bağlı uluslararası kuruluş olarak Birleşmiş Milletler'in rolünün devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Filistinlilere, İsrail'in tehlikeli politikalarına karşı birlik ve beraberlik içinde olmaları çağrısı yapıldı.