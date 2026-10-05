Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Filistinlilerin her ifadesini "kışkırtma" sayarak keyfi gözaltıları artırıyor

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Filistinlilerin eğitim sistemi dahil pek çok alandaki eylemlerini ve ifadelerini "kışkırtma" olarak nitelendirdiğini belirterek, bu gerekçeyle gözaltı ve takibatları sistematik şekilde artırdığını açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan baskı ve gözaltı politikalarına dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail'in son dönemde Filistinlilerin günlük yaşamlarından eğitim sistemine kadar pek çok alandaki eylemlerini ve ifadelerini "kışkırtma" suçlamasıyla değerlendirmede ileri gittiği vurgulandı.

"Kışkırtma" kavramının Filistinli birey ve kurumları hedef almak için bir araç haline getirildiği belirtilerek, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana bu kavramın kullanımında ve bu bahaneyle yapılan gözaltılarda hızlı bir tırmanış yaşandığı kaydedildi.

Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ayzeriyye beldesinde bir okul müdürünün sınıfta öğrencilere dağıttığı bir ders materyalinin "kışkırtıcı" bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı hatırlatıldı.

İsrail'in bu tanımı yalnızca adli bir suçlama olmaktan çıkarıp "esirler, şehitler ve ulusal sembollerle bağlantılı kişi ve kurumları" hedef alan geniş bir baskı mekanizmasına dönüştürdüğü ifade edildi.

Filistinlilerin ifade özgürlüğü keyfi uygulamalarla tehdit altında

Filistin meselesinin okullarda işlenmesinin, eğitim materyallerinin veya ulusal sembollerin kullanımının doğrudan gözaltı gerekçesi yapıldığına işaret edilen açıklamada, tehlikenin yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadığına vurgu yapıldı.

"Kışkırtma" tanımının muğlak ve değişken bir şekilde genişletildiği, bunun da Filistinlilerin ifade özgürlüğünü ortadan kaldırarak keyfi uygulamaların önünü açtığının altı çizildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA