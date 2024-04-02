Filistin'e Özgürlük Platformu İsrail'i Vicdan Mahkemesi'ne taşıdı

Filistin'e Özgürlük Platformu, bu ülkeye saldırılarını sürdüren İsrail'i yargılamak üzere simgesel olarak kurduğu "Vicdan Mahkemesi"nin kararlarını Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğuna iletti.

Eyüpsultan'da bulunan Başkonsolosluk binasına gelen heyette yer alan avukat Mehmet Ali Devecioğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına konuştu.

Geçen hafta İstanbul'da "Vicdan Mahkemesi" adı altında yaptıkları çalışmalar sonucu alınan kararın çevirisini Başkonsolosluğa sunduklarını aktaran Devecioğlu, bu heyetin kararda yapılan çalışmaları, kendisine sunulan araştırma, inceleme raporlarını ve uluslararası hukuk mevzuatını göz önüne aldığını söyledi.

İlgili kararı okuyan Devecioğlu, "İsrail devletinin uyguladığı şiddet çok ağır. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda başlattığı davada, bu devlet çoktan soykırımcılıkla damgalandı. Bizim bugün tanık olduğumuz, izlediğimiz ve tespit ettiğimiz tüm olgular şunu gösteriyor ki İsrail devleti çok açık bir şekilde dünyanın gözünün içine baka baka soykırım suçu, ırk ayrımcılığı, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemektedir." dedi.

Devecioğlu, İsrail'in kendini hiçbir kural ve kurum tarafından engellenemez olarak gördüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Netanyahu hükümetinin her düzeyde suç işlemesinin devam etmesinin engellenmesi, İsrail devletinin hiçbir şekilde bağlayıcı olarak görmediği uluslararası sözleşmelere uymaya zorlanması ve işlediği suçların hesabını vermesi ama her şeyden önce hemen hiç vakit kaybetmeden Gazze'de acil bir ateşkes ilan edilmesi, vicdan heyeti ve eminiz ki buradaki tüm arkadaşlarımız açısından ortak talebimiz olarak öne çıkmaktadır."