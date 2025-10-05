Filistin'e Destek Yürüyüşü: 'Özgürlüğe Yürüyoruz'
Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Ayasofya Camii önünde bir araya gelen grup, 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Eminönü meydanına yürüdü. İstanbul Boğazı'nda Türkiye ve Filistin bayraklı tekneler de yürüyüşe destek verdi.
FİLİSTİN'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek için ' Filistin'e Destek Platformu' öncülüğünde Ayasofya Camii önünde öğle namazı kılan grup, 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Eminönü meydanına yürüdü. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen Türkiye ve Filistin bayraklı tekneler de Eminönü açıklarından yürüyüşe destek verdi. Katılımın yoğun olduğu yürüyüş havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel